Terminänderung : Vortrag Patientenverfügung in Hermeskeil verschoben

Vortrag Patientenverfügung in Hermeskeil verschoben

Hermeskeil Der Vortrag „Wer hilft mir, wenn …? – Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung, Betreuungsverfügung! Haben Sie schon vorgesorgt?“ ist von heute, 18 Uhr, auf Montag, 28. Oktober, 18 Uhr, verschoben worden.

Die Veranstaltung findet im Café Vivere in der Martinusstraße 48 in Hermeskeil statt. Die Referentin ist Mirjam Minder. Anmeldung unter Telefon: 06503/981330 oder per E-Mail:

mirjam.minder@awo-btv-trier-saarburg.de