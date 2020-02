Vortrag : Vortrag „Per Anhalter nach Feuerland“ in St. Augustinus in Trier

Foto: Joshi Nichell

Trier (red) Die Kirchengemeinde Hl. Edith Stein in Trier veranstaltet am Freitag, 28. Februar, 19 Uhr, in St. Augustinus, Im Treff 15, einen Vortragsabend mit dem Weltenbummler, Naturfotografen und Buchautoren Joshi Nichell.



