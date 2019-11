Vortrag : Pädagogische Beziehungen

Trier Gute pädagogische Beziehungen bilden ein Fundament dafür, dass Leben, Lernen und demokratische Sozialisation gelingen. Sie sind das Fundament, damit Lehren und Lernen in frühpädagogischen, schulischen und sozialpädagogischen Feldern gelingen kann.

Doch was macht eine gute pädagogische Beziehung aus? Wie gestaltet man sie? Und nicht zuletzt: Nach welchen ethischen Leitlinien sollen sich Lehrer und andere pädagogische Fachkräfte richten? Prof. Ulrike Zöller wird in ihrem Vortrag „Reckahner Reflexionen und Ethik pädagogischer Beziehungen“ am Dienstag, 26. November, 18 bis 19 Uhr, in der Europäischen Rechtsakademie Trier auf ethische Grundlagen pädagogischer Beziehungen eingehen. Der Eintritt ist frei.