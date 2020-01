Trier Im Zuge der großen Domrenovierung bis 1974 wurde der Hauptaltar in die Vierung des römischen Quadratbaus verlegt und die ihn umgebende Anlage neu gestaltet.

Der Student der Theologie an der Universität Trier, Christian Bauer, referiert am Freitag, 24. Januar, um 16 Uhr im Mediensaal der Dom-Information über die Altarinsel im Trierer Dom.

Der Vortrag erläutert die Verbindungen der Symbole am Altar und auf der Altarinsel und zeigt, wie die Einheit des liturgischen Raums trotz vielfältiger Eingriffe in der Vergangenheit bewahrt blieb. Karten zu 6 Euro sind in der Dom-Information erhältlich.