später lesen Vortrag Vortrag über den heiligen Wendelin in Longuich-Kirsch Teilen

Twittern

Teilen



In der Kulturkapelle „St. Sebastian“ in Longuich-Kirsch, Bachstraße, bietet die Katholische Erwachsenenbildung Trier (KEB) heute um 19 Uhr den Vortrag „Der Heilige Wendelin – Die Geschichte eines faszinierenden Lebens“ an. red