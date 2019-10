Vortrag : Fragen nach Gott und seinem Wirken in Gusterath

Gusterath Keine Frage hat die Menschen aller Zeiten mehr beschäftigt als die Gottesfrage. Wo ist Gott, gibt es ihn überhaupt, wie sieht er aus, wie handelt er, wie sieht er den Menschen, wie wird er für uns erfahrbar, was verlangt er von uns Menschen?

In einer Veranstaltung mit Vortrag und Gespräch versucht der Referent Prof. Dr. Hans-Georg Gradl, Exeget des Neuen Testamentes an der Theologischen Fakultät Trier, am Dienstag, 5. November, 19 Uhr, im evangelischen Gemeindehaus Gusterath Antworten auf diese Fragen zu finden. Veranstalter ist die Katholische Erwachsenenbildung Trier – Außenstelle Gutweiler und die evangelische Kirchengemeinde Ehrang, 2. Pfarrbezirk in Gusterath.