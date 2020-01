Vortrag : Vortrag über die Küste Westafrikas

Schweich Der Verein Schweich-Kaboua lädt ein zu einem Vortrag über die erste Reise in den Benin zur Eröffnung der Schule in Kaboua. Das war im Oktober 2018. Doch in diesem Jahr soll es erneut an die Küste Westafrikas gehen.

