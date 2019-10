Vortrag : Vortrag über die Schönheiten des Meeres in 3D

Trier Mit faszinierenden 3D-Bildern führt der Mikrobiologe Prof. Heribert Cypionka am Mittwoch, 9. Oktober, 19.30 Uhr, im kleinen Saal der Tuchfabrik Trier in die Welt mikroskopisch kleiner Meeresbewohner, die wegen ihrer Kleinheit für den Menschen normalerweise unsichtbar bleiben.

Auch wenn die Menschen bei der Vielfalt des Lebens in den Ozeanen an Fische, Wale, Seehunde, Tintenfische, Muscheln, Krabben, Seesterne denken, sind die meisten Meeresbewohner solche Einzeller. Ihre exotische Schönheit und Vielfalt zeigt Professor Cypionka in faszinierenden räumlichen (stereoskopischen) Bildern. Für Interessierte ergänzt Heribert Cypionka diese Bilder der einzelligen Meeresbewohner nach einer Pause durch weitere beeindruckende Bildbeispiele aus anderen Bereichen der Natur und zeigt in einem Mini-Workshop, wie jeder solche Bilder machen kann. Der Eintritt ist frei.