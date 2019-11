Vortrag : Vortrag über geschützte Gebiete in der Region

Trier Der Naturschutzbund (Nabu) der Region Trier lädt am Donnerstag, 28. November, 19 Uhr, naturinteressierte Mitbürger in das Friedens- und Umweltzentrum Trier (Pfützenstraße 1) zu einem Vortrag zu geschützten Gebieten in der Stadt Trier und dem Landkreis Trier-Saarburg ein.

