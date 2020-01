Vortrag : Möglichkeiten und Grenzen von Hörgeräten

Trier In einem Vortrag über Möglichkeiten und Grenzen von Hörgeräten wird am Donnerstag, 23. Januar, um 14 Uhr im Seniorenbüro Trier erläutert, wie unser Gehör funktioniert und was passiert, wenn das gute Hören nachlässt.

Wie können Hörsysteme helfen, wann kommen diese an ihre Grenzen? Wie kann man diese Grenzen überwinden und welche Rolle spielt dabei der Hörfilter im Gehirn? Diese Zusammenhänge werden durch informative Bilder und Tonbeispiele verdeutlicht.

Anschließend können Fragen an die Referenten gestellt werden. Die Veranstaltung ist kostenfrei, Spenden sind willkommen.