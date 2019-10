Umweltschutz : Vortrag über Plastik im Meer und Müllvermeidung

Trier „Plastik Ozean. Damit habe ich nichts zu tun. Wirklich nicht?“ lautet der Titel eines Vortrags, der am Mittwoch, 9. Oktober, um 18 Uhr im Kinderkram - Second Hand & Concept Store in Trier beginnt (Saarstraße 21).

Meeresbiologin und Forschungstaucherin Angela Jensen vom Verein The Blue Mind klärt an diesem Abend über das Thema Plastik im Meer auf. Der Vortrag bringt den Teilnehmern die Problematik in Deutschland näher, gibt Hinweise zur Müllvermeidung im Alltag und zeigt lebensnahe Alternativen zum Plastikkonsum auf.