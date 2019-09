Vortrag : Bei Onlinegeschäften auf der sicheren Seite

Konz Wie schön und schnell das Einkaufen im Internet funktioniert, begeistert viele. Aber wie sicher ist das Bezahlen im Internet? Zahle ich am besten per Kreditkarte, per Sparkassenkarte, per Direktüberweisung oder mit einem Bezahlsystem?

Wie sicher sind meine Daten, wenn ich per Kreditkarte im Supermarkt, bei der Tankstelle oder beim Einzelhändler im In-und Ausland bezahle? Bezahle ich lieber mit Bargeld? Wie sicher ist das? Brauchen wir Bargeld überhaupt noch?

Auf diese Fragen wird der Referent des Beratungsdienstes Geld und Haushalt, Thomas Rohr, am Dienstag, 17. September, um 19 Uhr in der Volkshochschule (VHS) Konz Antwort geben. Der Eintritt kostet 5 Euro.