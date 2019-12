Vortrag : Vortrag und Führung im Museum am Dom Trier

Vortrag und Führung im Museum am Dom Trier

Foto: Museum am Dom Trier

Trier Jüngst konnte das Museum am Dom in Trier zwei Bilderuhren mit dem Trierer Dom als Bildmotiv erwerben. Nach ihrer Restaurierung und eingehenden Untersuchung sowie einem Vergleich mit den übrigen Trierer Bilderuhren können die Ergebnisse nun erstmals vorgestellt werden.

Museumsdirektor Markus Groß-Morgen stellt die beiden Neuerwerbungen in der Reihe „Reif für die Kunst“ bei dem Vortrag inklusive Führung „Ihr wisst nicht die Stunde “ – Der Trierer Dom als Motiv für Bilderuhren am Freitag, 13. Dezember, 14.30 Uhr, im Museum am Dom vor und erklärt ihre Besonderheiten.