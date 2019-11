Vortrag : Internet und Kreditsystem in China

Trier In Rahmen der Vortragsreihe „China heute“ referiert Professor Thomas Heberer aus Duisburg am Dienstag, 19. November, um 19.30 Uhr im Raum 5 in der Volkshochschule Trier, Palais Walderdorff, zum Thema „Internet und Soziales Kreditsystem in China: Überwachungs-, Disziplinierungs- oder Partizipationsinstrumente?

Die Frage der gesellschaftlichen Überwachung und Kontrolle, Internetzensur sowie das neue „soziale Punktesystems“ (auch „soziales Kreditsystem“ genannt) in China werden auch in den deutschen Medien diskutiert. In seinem Vortrag setzt sich Thomas Heberer mit der Frage gesellschaftlicher Kontrolle und Überwachung, dem sozialen Punktesystem, dem chinesischen Bemühen um gesellschaftliche Vertrauensbildung und Disziplinierung sowie mit damit zusammenhängenden Fragen auseinander.

Der Eintritt kostet 5 Euro (Schüler und Studenten sind frei). Die Vortragsreihe wird veranstaltet von der Deutsch-Chinesischen Gesellschaft Trier, dem Konfuzius-Institut und dem Fach Sinologie der Universität Trier und der Volkshochschule Trier.