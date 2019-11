Universität : Vortrag zu jüdischer Alltags- und Sachkultur

Trier Die renommierte Historikerin und Judaistin Dr. Martha Keil referiert am Montag, 25. November, 18.15 Uhr, zu „Kanabos und Ofenschissel. Jüdische Alltags- und Sachkultur im christlichen Umfeld des Spätmittelalters“ an der Universität Trier (A-Gebäude, Hörsaal 1). Der Vortrag untersucht nicht nur die „Dinge“ in ihren räumlichen, sozialen und religiösen Kontexten, sondern auch die Alltagsbeziehungen zwischen jüdischen und christlichen Einwohnern einer mittelalterlichen Stadt.

