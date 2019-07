Vortrag : Vortrag zu Maria-Magdalena

Longuich-Kirsch (red) Die Katholische Erwachsenenbildung Trier (KEB) bietet einen Vortrag am Festtag der Heiligen Maria Magdalena, am Montag, 22. Juli, 19 Uhr, in der Kulturkapelle St. Sebastian in Longuich-Kirsch an.

