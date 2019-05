Vortrag : Kapellen unserer Heimat in Bonerath

Bonerath In einem Vortrag unter dem Motto „Kulturkapellen“ am Freitag, 10. Mai, um 19 Uhr in der St. Margaretenkapelle in Bonerath werden im Doppelpatronat von St. Arnulf und St. Margarete die beiden Heiligen in ihrer Bedeutung für die Bonerather Frömmigkeitsgeschichte herausgestellt.

