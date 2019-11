Vortrag : Vortrag zur Kita-Pädagogik in Trier

Vortrag zur Kita-Pädagogik in Trier

Trier Im Rahmen der Vortragsreihe des Jenny-Marx-Clubs Trier referiert Prof. Veronika Verbeek am Mittwoch, 27. November, 19.30 Uhr, im Gasthaus Ternes, Domänenstraße 54, Trier, zum Thema „Bildungsideologien und soziale Ungerechtigkeit in der aktuellen Kita-Pädagogik“.

In ihrem Vortrag thematisiert die Referentin wissenschaftliche

Erkenntnisse über die Betreuung, Erziehung und Bildung in der Kindertagesstätte, die aktuelle politische Vorgaben relativieren und verdeutlichen, dass auch in

der Kindertagesstätte soziale Ungleichheit thematisiert werden muss.