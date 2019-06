Trier : Vortrag zur Kunst des Ankleidens im Stadtmuseum

Trier Man kennt das Phänomen: Ein Kleidungsstück wirkt an einer Person elegant, von jemand anderen getragen jedoch gänzlich misslungen. Was ist das Geheimnis von aparten Outfits? Stilberaterin Nathalye Langner-Lebreton erklärt am Dienstag, 25. Juni, im Stadtmuseum Simeonstift die Regeln der Kunst beim Ankleiden: Anhand zahlreicher Bildbeispiele stellt sie die wichtigsten Faustregeln aus der Farb- und Formenlehre für ein stilsicheres Auftreten vor.

