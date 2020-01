Vortrag : Die neue Rolle Chinas in der Weltwirtschaft

Trier Die nächsten drei Vorträge in der Reihe „China heute“ stehen unter dem Aspekt des globalen Wandels und der neuen Rolle Chinas in der Weltwirtschaft. Am Dienstag, 14. Januar, um 19.30 Uhr referiert: Ferdinand Schaff aus Berlin in der Volkshochschule Trier im Palais Walderdorff zu dem Thema „Partner und systemischer Wettbewerber – Wie gehen wir mit Chinas staatlich gelenkter Volkswirtschaft um?

“

China entwickelt sich strukturell kaum mehr in Richtung Marktwirtschaft, sondern ist im Begriff, sein eigenes Modell zu verwirklichen. Gleichzeitig prägt China als aufstrebende Wirtschaftsmacht andere Märkte und auch die internationale Wirtschaftsordnung. Das chinesische Modell einer Hybridwirtschaft mit staats- und marktwirtschaftlichen Elementen tritt damit in einen systemischen Wettbewerb zu liberalen Marktwirtschaften. Deutschland und Europa müssen neue Antworten auf diese neue systemische Herausforderung finden.

Der Referent, Ferdinand Schaff, ist Mitverfasser des „Grundsatzpapiers China“ des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI). Schwerpunktthemen seiner Arbeit sind der Marktzugang für deutsche Unternehmen in China sowie die deutsche und europäische Handels- und Wirtschaftspolitik mit Chinabezug.

Der Eintritt kostet 5 Euro (Schüler und Studenten sind frei). Die Vortragsreihe wird gemeinsam veranstaltet von der Deutsch-Chinesischen Gesellschaft Trier, dem Konfuzius-Institut der Universität Trier, dem Fach Sinologie der Universität Trier und der Volkshochschule Trier.