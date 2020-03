Service : Vortragsreihe über Vorsorge und Vollmacht

Trier „Forum Rechtliche Vorsorge“, so lautet der Beginn der Veranstaltungsreihe, die die Betreuungsvereine des SKM und SkF Trier in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule Trier ab Mittwoch, 18. März, 18 Uhr in der VHS Trier, Raum 5 anbieten.



In der Auftaktveranstaltung „Vertrauenssache Vollmacht“ erläutert Jurist Peter Schuh sowie die beiden Mitarbeiter von SkF und SKM, Caroline Klasen, Diplom-Pädagogin, und Günter Crames, Katholischer Theologe, welche Gedanken man sich vor der Erstellung einer Vorsorgevollmacht machen sollte.

Am Mittwoch, 25. März, 18 Uhr, VHS, Raum 5 referieren Jurist, Peter Schuh, und der Palliativmediziner, Dr. med. Franz-Josef Tentrup, unter dem Titel „Selbstbestimmen bis zuletzt?“ über Möglichkeiten und Grenzen einer Patientenverfügung. Im Fokus steht, was man vor Erstellung einer Patientenverfügung bedenken sollte und wie die Verfügung gestaltet sein sollte, damit ein Arzt in der Lage ist, den Willen des Patienten umfassend berücksichtigen zu können. Die Veranstaltungsreihe wird fortgesetzt am 1. April mit einem Vortrag von Rechtspflegerin Petra Kirsten zu den Fragen „Erbe, Testament, Pflichtteilsrecht“.