Karneval : Vorverkauf startet für "blau-weiße" Kostümsitzungen

Trier Der Theater- und Karnevalsverein „Blau-Weiß“ 09 Ehrang lädt im 111. Jahr seines Bestehens zu seinen drei Kostümsitzungen im Januar und Februar 2020 ein. Getreu dem Motto „Ehrik feiert Hand in Hand, Foasenicht im Märchenland“ finden die drei Kostümsitzungen an den Samstagen 25. Januar sowie am 8. und 22. Februar jeweils um 19:11 Uhr in der Henry-Zingen-Halle des Bürgerhauses Ehrang statt.

In dieser Session werden die Närrinnen und Narren von Prinz Mätty I. aus em Haasenställchen und Prinzessin Jenny I. vom Knusperhäuschen (Haas) angeführt.