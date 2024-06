Neue Regelungen im ÖPNV Region Trier: Mit dem Hund im Bus? Bald umsonst

Außerdem neu ab Juli: Soldaten in Uniform dürfen, wie bisher schon Polizisten in Uniform, künftig in allen Bussen des VRT kostenfrei fahren. Dies soll unter anderem auch das Sicherheitsgefühl im ÖPNV stärken. Damit übernimmt der VRT eine Regelung, die in Zügen bereits seit einiger Zeit gilt.

Mehr Informationen zu den Tarifänderungen und den dazugehörigen neuen Flyer „VRT im Detail“ finden Interessierte auf der Website des VRT.