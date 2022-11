Zu wenige Waffenkontrolle : Warum Waffenbesitzer in Trier nur selten überprüft werden, obwohl mehr Kontrollen sinnvoll wären

Für die Aufbewahrung von Waffen gibt es genaue Regeln. Waffenbesitzer müssen Kontrollen jederzeit dulden. Kontrolliert wird jedoch eher selten. Foto: picture alliance / dpa/Patrick Pleul

Trier Waffenbesitzer werden in Trier nur wenig kontrolliert. Im Landkreis gab es drei Jahre lang gar keine Kontrollen mehr. In der Stadt sollen Waffenbesitzer in Zukunft öfter Besuch erhalten. Denn es gibt immer wieder Grund zur Klage.