Marie-Sophie Schwarz für die Mosel Spannung steigt: Kommt die nächste Deutsche Weinkönigin aus Klüsserath?

Klüsserath/Neustadt an der Weinstraße · Am Freitag ist es so weit: Die 76. Deutsche Weinkönigin wird gekürt. Marie-Sophie Schwarz aus Klüsserath tritt im Finale gegen vier Mitbewerberinnen an. Wie schätzt sie ihre Chancen ein?

25.09.2024 , 06:37 Uhr

Marie-Sophie Schwarz aus Klüsserath an der Mosel steht im Finale zur Wahl der 76. Deutschen Weinkönigin. Als Moselweinkönigin hat sie bereits jede Menge öffentlicher Auftritte hinter sich und ist daher medienerfahren. Foto: Monika Traut-Bonato

Von Monika Traut-Bonato