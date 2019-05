Trier : Wahlausschuss Trier bestätigt Ergebnis, Stichwahlen am 16. Juni

Trier Einstimmig hat der Wahlausschuss der Stadt Trier das Ergebnis der Kommunalwahlen ohne Änderung festgestellt. Gut 38 000 Trierer sind für Sonntag, 16. Juni, zu Stichwahlen der Ortsvorsteher in fünf Stadtteilen aufgerufen: Kürenz, Tarforst, Trier-Nord, Trier-Süd und Mitte-Gartenfeld.

Das Wahlbüro in der Europahalle ist vom 3. bis 14. Juni geöffnet. Ihre Stimme abgeben können die Wähler montags bis mittwochs von 8 bis 17 Uhr, donnerstags von 8 bis 18 Uhr und freitags von 8 bis 13 Uhr. Am Freitag, 14. Juni, ist das Wahlbüro bis 18 Uhr geöffnet. Briefwahlanträge können bis 14. Juni um 18 Uhr im Wahlbüro, per Mail (briefwahl@trier.de), online (www.trier.de/wahlen – Briefwahl) und schriftlich (Stadtverwaltung Trier, Wahlbüro, Am Augustinerhof 3, 54290 Trier) beantragt werden. Die Wahllokale sind dieselben wie bei der Wahl am 26. Mai. Wähler sollten ihren Personalausweis mitbringen. Wahlhelfer gesucht: Infos unter Telefon 0651/718-3153 oder www.trier.de/wahlen – Wahlhelfer.