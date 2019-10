Beiräte für Migration und Integration : 34 000 (Nicht-)Bürger dürfen bald wählen

Die Kommunen und auch die Kandidaten hoffen, dass diesmal mehr Wahlberechtigte ihre Stimmzettel in die Wahlurnen werfen als bei der Wahl 2014. Foto: picture alliance/dpa/Patrick Pleul

Konz/Trier/Schweich/Saarburg/Hermeskeil Viele Städte und Kreise im Land lassen Ende Oktober über ihre Migrationsbeiräte abstimmen. In Trier und im Kreisgebiet gibt es drei Gremien. Für eine Vertretung wurden trotz der bisherigen Erfolge keine Kandidaten gefunden. Alle Kommunen kämpfen um eine größere Beteiligung.

Zehntausende Ausländer, Spätaussiedler, Doppelstaatler und Eingebürgerte sind in ganz Rheinland-Pfalz für Sonntag, 27. Oktober, aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Eigentlich waren 83 Städte, Gemeinden und Kreise aufgerufen, Migrationsbeiräte wählen zu lassen – Gremien, die dazu da sind, Interessen von Zugewanderten besser in der Kommunalpolitik zu verankern. Dabei spielt es keine Rolle, ob diese Migranten aus Luxemburg, Ägypten, Russland, den USA oder Syrien kommen. Von den 83 Wahlorten sind jedoch nur noch 48 übrig. Sieben Kommunen holen die Wahl später nach – unter anderem die Stadt Bitburg. 14 haben vor, die Beiräte zu berufen – zum Beispiel der Kreis Bernkastel-Wittlich. In 16 Städten und Kreisen wird wohl gar keine Wahl stattfinden, weil sich keine Kandidaten gemeldet haben – zum Beispiel in Konz. In Saarburg gibt es hingegen eine Premiere: Dort dürfen dieses Jahr 1381 Menschen erstmals ihren Beirat wählen. Der TV analysiert, warum die Beteiligung zum Teil nur zäh läuft, obwohl die Einrichtung solcher Beiräte in der rheinland-pfälzischen Gemeindeordnung (Gemo) vorgeschrieben ist.



Wo es Migrationsbeiräte gibt Laut Gemo müssen solche Beiräte in Kommunen gewählt werden, wo mehr als 1000 Menschen mit Migrationshintergrund ihren Hauptwohnsitz angemeldet haben. Für Kreise müssen es 5000 sein. In der Region Trier gibt es bisher fünf Beiräte für Migration und Integration (in der Stadt Trier, in den Kreisen Trier-Saarburg, Bernkastel-Wittlich sowie im Eifelkreis Bitburg-Prüm und in der Stadt Konz). Insgesamt sind in der Stadt Trier und im Kreis Trier-Saarburg laut den Verwaltungen rund 34 500 Menschen (Trier: 20 500, Kreis: 14 000) wahlberechtigt.



Warum die Wahl in Konz ausfällt Anders als in Trier, im Kreis Trier-Saarburg und in der Stadt Saarburg, wo Kandidaten gefunden wurden, registrierte sich in Konz bis zum Ablauf der Meldefrist am 9. September kein einziger Kandidat. Deshalb hat die Verwaltung die Wahl abgeblasen. Das Gremium wird es nicht mehr geben.

Info Weitere Antworten zu Migrationsbeiräten Seit wann gibt es Migrationsbeiräte? In Rheinland-Pfalz sind Migrationsbeiräte seit 1994 in der Kommunalverfassung verankert, damals noch unter dem Namen Ausländerbeirat. Die Umbenennung erfolgte am 1. Januar 2009, als das Landesgesetz über die Einrichtung von kommunalen „Beiräten für Migration und Integration“ in Kraft trat.

Wie viele Mitglieder haben die Beiräte in der Region? Die Zahl der Mitglieder der Beiräte hängt nicht von der Zahl der Wahlberechtigten ab, sonder wird jeweils in Satzungen geregelt. In Trier werden 13 Mitglieder gewählt, im Kreis Trier-Saarburg sieben und in Saarburg vier. In Konz wären es fünf Mitglieder, wenn dort gewählt würde. Stadträte und Kreistage dürfen zudem weitere Mitglieder für die Gremien berufen.

Auf die Frage, woran das liegt, weiß die Verwaltung in Konz keine Antwort. Laut Pressesprecher Michael Naunheim gibt es dazu keine „empirischen Erkenntnisse“. Auch die bisherige Vorsitzende des Konzer Migrationsbeirats, Elena Stankevitsch, hat keine Erklärung. Sie selbst stelle sich aus persönlichen Gründen nicht mehr zur Wahl, sagt sie und vermutet, dass das Gremium insgesamt zu wenig bekannt sei. Ähnlich analysiert der Konzer Grünen-Politiker Safak Karacam die Lage. Er selbst ist im Beirat auf Kreisebene tätig, kandidiert dort erneut und sagt: „Der Beirat wird in der Gesellschaft nicht wahrgenommen.“ Obwohl das Gremium sinnvolle Arbeit verrichte, wüssten die Menschen nichts davon. Die Parteien hätten versäumt Listen einzureichen. Die Grünen hätten ihre drei Kandidaten auf Kreisebene auch erst in letzter Minute nominiert, damit zumindest dort ein Gremium zustande kommen könne.

Meinung Beiräte leisten viel und haben mehr Wähler verdient Dass die Beiräte für Migration und Integration tolle Projekte umsetzen, die Menschen aus fremden Ländern beim Ankommen in Deutschland unterstützen, steht außer Frage. Die demokratische Grundlage der Gremien ist hingegen schon zu hinterfragen, wenn weniger als fünf Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgeben. Allerdings ist es auch kein Wunder, dass nur wenige wählen, da bisher nur ein Teil der Wahlberechtigten im Vorfeld der Abstimmung informiert wurde. Deshalb ist der Versuch in Trier sinnvoll, wo diesmal erstmalig alle Wahlberechtigten im Vorfeld eine Wahlbenachrichtigung erhalten sollten. Nun bleibt abzuwarten, ob das Interesse an der Abstimmung dadurch gesteigert wird. Falls das nicht klappen sollte, müsste das Land irgendwann hinterfragen, ob es überhaupt einer Wahl bedarf, um die Gremien zu besetzen. Repräsentativ ist eine Abstimmung mit so geringer Beteiligung jedenfalls nicht.

c.kremer@volksfreund.de





Niedrige Wahlbeteiligung Doch nicht nur die unzureichende Bekanntheit ist ein Zeichen für eine mangelhafte Verankerung der Gremien im öffentlichen Bewusstsein. Auch die Wahlbeteiligung spricht Bände: 2014 lag sie zum Beispiel in Trier und im Kreis Trier-Saarburg bei vier Prozent. In Konz haben damals immerhin 5,2 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Landesweit lag der Schnitt bei etwas mehr als neun Prozent.

Eine Frau, die sich als langjährige Vorsitzende eines Migrationsbeirats auskennt, ist Maria de Jesus Duran Kremer aus Trier. Die portugiesische SPD-Kommunalpolitikerin lebt seit 1976 in der Trier und ist seit Gründung des Gremiums im Jahr 1994 Mitglied des dortigen Beirats. Anders als die Gremien im Kreis hat der Trierer Beirat feste Strukturen: ein eigenes Büro, eine aktuelle Internetseite und regelmäßige Beratungszeiten. Deshalb hat sich das Gremium auch verfestigt im Bewusstsein der Menschen.

Hintergrund Wahlvorschläge für die Beiräte in der Region Stadt Trier: Wahlvorschlag 1 – Demokratische Internationale Liste: 1. Maria de Jesus Duran Kremer, 2. Mark Indig, 3. Emilie Mawuco Valentin, 4. Sviatoslav Fainberg, 5. Yasmin Reeche, 6. Anatolij Ionov, 7. Srebrenka Schmid, 8. Mircea-Eugen Moldovan, 9. Fidan Görgin, 10. Hans-Richard Günther, 11. Katarzyna Stefanska, 12. Natalino Pinna, 13. Lyudmyla Kyslakovska, Wahlvorschlag 2 – Union der demokratischen Mitte: 1. Artur Karas, 2.GüllüTemizsoy, 3. Maxim Makhlis, 4. Rasha Habbal, 5. Mahdi Hashemian Zadeh, 6. Anna Gavryliuk, 7. Oleg Taran, 8. Rozana Zibar, 9. Dmitri Ostapenko, 10. Lilia Esanu, 11. Bahzad Sharif, 12. Alkakaa Alhamod, 13. Mehmet Kirisikoglu, Wahlvorschlag 3 – Die LINKE: 1. Saman Ghasemloo-Nedzipovski, 2. Eddy Fernando Andia Cochachi, 3. Milena Fatima Meß, 4. Michael Meyer, 5. Sohel Ghasemloo, 6. Mihaela Milanova, 7. Jan-Tilo Günther, 8. Leyla Bilen, 9. Ricardo Bueno Cabrera, 10. Jasmin Hossalla, 11. Ibrahim Fabio Daniele Giuliano Mejdane, 12. Pickel, Benjamin Dave Kreis Trier-Saarburg - Einzelkandidaten: Roald Andersen (Bündnis 90/Die Grünen, Langsur), Mohamad Bassam Bouni (Einzelbewerber, Konz), Christian Fleischmann (Bündnis 90/Die Grünen, Konz), Safak Karacam (Bündnis 90/Die Grünen, Konz), Abdulsalam Moussa (Lokales Bündnis für Familie, Irsch), Elena Schritter (Lokales Bündnis für Familie, Saarburg) Marlene Wagner-Thewes (Lokales Bündnis für Familie, Kirf), Avin Youssef (Lokales Bündnis für Familie, Irsch), Stadt Saarburg - Einzelkandidaten: Lothar Höckendorf (Lokales Bündnis für Familie), Elena Schritter, Elena (Lokales Bündnis für Familie), Ernst Schulte (Lokales Bündnis für Familie), Irene Weil (Lokales Bündnis für Familie), Jack Weil (Lokales Bündnis für Familie), Machteld Woudsma-Stevens (Einzelbewerberin), Karl-Josef Zimmer (Lokales Bündnis für Familie)

Die Wahlbeteiligung ist trotzdem nicht höher als im Kreis. Aus Duran Kremers Sicht liegt das vor allem daran, dass nicht jeder Wahlberechtigte automatisch über die Wahl benachrichtigt wird. Einige Gruppen mussten sich bisher ins Wählerverzeichnis eintragen, um ihre Stimme abgeben zu dürfen. In Trier hat der Migrationsbeirat laut Duran Kremer für die aktuelle Wahl durchgesetzt, dass alle Wahlberechtigten eine Benachrichtigung bekommen. Erstmals wurden nicht nur alle Ausländer und Staatenlosen ab 16 Jahren, sondern auch alle Menschen mit doppelter Staatsbürgerschaft und Eingebürgerte sowie Spätaussiedler informiert. Wer bis zum 6. Oktober keine Benachrichtigung bekommen hat, muss sich doch noch ins Wählerverzeichnis eintragen. Die Ausweitung der Wahlbenachrichtigung ist aus Duran Kremers Sicht ein wichtiger Schritt zur Steigerung der Wahlbeteiligung. Im Kreisgebiet haben laut Kreisverwaltung ebenfalls alle Wahlberechtigten eine Benachrichtigung bekommen.



Erreichtes Die Pressestelle der Trierer Verwaltung zählt auf TV-Anfrage mehrere Projekte auf, die der Migrationsbeirat auf die Beine gestellt hat. Darunter sind (Pilot-)Projekte, die landesweit übernommen wurden – zum Beispiel ein Infotag für Migranten, an dem 19 Trierer Institutionen teilgenommen haben, und das Projekt „Teilnehmen und Teilhaben“, ein kostenloser Deutsch- und Integrationskurs für Frauen mit paralleler Kinderbetreuung. Vieles, was die Beiräte machen, läuft jedoch unter dem Radar der Öffentlichkeit. So prüft das Gremium in Trier zum Beispiel bei Sitzungsvorlagen für den Stadtrat, ob darin diskriminierungsfreie Sprache benutzt wird. Als einfaches Beispiel zieht Duran Kremer das Wort „Bürger“ heran, mit dem nur Menschen gemeint sind, die alle Bürgerrechte genießen – also Menschen mit deutschem Pass. In Bezug auf alle Trierer sollte es eher Einwohnern“ heißen.