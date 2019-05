Kommunalwahl : Wahlergebnisse aus Trier und Trier-Saarburg im Trierischen Volksfreund

Trier/Schweich Bereits am Sonntag, 26. Mai, berichten wir tagsüber und vor allem am Abend online auf www.volksfreund.de per Live-­Ticker über die Wahlen in der Stadt Trier und im Kreis Trier-Saarburg.

In der gedruckten Montagausgabe des TV finden Sie die bis zum Redaktionsschluss vorliegenden Ergebnisse. Im Falle des Trierer Stadtrats und des Kreistags werden das sogenannte Trends auf Basis der Listenstimmen sein, weil etwa kumulierte und panaschierte Stimmen erst am Montag ausgezählt werden.