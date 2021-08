Bundestagswahl : Er setzt auf Politik von unten nach oben

Schillingen/Trier Sascha Kohlmann will die Freien Wähler beim Sprung in den Bundestag unterstützen.

Insgesamt 24 Parteien werben im Wahlkreis Trier um Stimmen bei der Bundestagswahl am 26. September. Über die Erststimmen wird dabei eine Person als Direktvertretung im Parlament bestimmt. Der Trierische Volksfreund stellt die Kandidatinnen und Kandidaten vor: was sie antreibt, welche Erfahrungen sie geprägt haben und was sie mit der Region verbindet.

Die kommunale Ebene sollte aus Kohlmanns Sicht wieder stärkeres Gewicht gegenüber Bund und Land erhalten. Entsprechend sei ihm gerade sein Engagement im Kommunalen wichtig. Hier fand auch vor vielen Jahren sein Einstieg in die Politik statt. „Mein Nachbar war stellvertretender Vorsitzender der CDU in Schillingen Er hat mich damals gefragt, ob ich nicht Lust hätte, selbst aktiv zu werden“, erzählt Kohlmann. Neben dem Einsatz für konkrete Anliegen der Bürger vor Ort habe ihm der familiäre Umgang im Ortsverein sehr gut gefallen. Mit dem Versuch, diesem Politikstil auch auf Landesebene zu Geltung zu verhelfen, sei er allerdings gescheitert, meint Kohlmann. Bei den Freien Wählern sieht er hingegen ein großes Interesse an der kommunalen Basis. Hier, ist er sicher, setzt man auf das Konzept „von unten nach oben“.

Für dieses Grundprinzip hat Kohlmann auch schon in seiner beruflichen Laufbahn Wechsel in Kauf genommen. Nach dem Abschluss der Hauptschule in seiner Geburtsstadt Pirmasens absolvierte er bei der Deutschen Bundespost eine Ausbildung zum Kommunikationstechniker. Anschließend wurde die Bundeswehr sein Arbeitgeber, er war für die Luftwaffe in Trier und Birkenfeld tätig. Aber irgendwann ging ihm dort der Spaß verloren, weil Hinweise auf Missstände und Verbesserungsvorschläge kein Gehör fanden. „Da kamen dann Sprüche wie: Ihr Dienstgrad ist zu niedrig, um solche Dinge beurteilen zu dürfen“, gibt Kohlmann sarkastisch wieder. Also wählte er einen neuen Weg, ließ sich zum Industriekaufmann und Betriebswirt aus- und weiterbilden. „Das war eine interessante Erfahrung mit Mitte 30 noch mal in die Berufsschule zu gehen“, erinnert er sich gerne zurück. Seine neue Arbeitsstelle fand Kohlmann bei ThyssenKrupp Bilstein in Schillingen, wo er bis heute aktiv ist.