Kommunalwahl in Trier : „Keine Versiegelung, mehr Bäume“

Kommunalwahl in Trier

Plakat der Trierer Grünen zur Kommunalwahl am 26. Mai in Trier. Foto: Christiane Wolff

Die Wahlplakate hängen, doch was wollen sie uns sagen? In der kleinen Serie „Wie meinen Sie das?“ hakt der TV vor der Kommunalwahl bei den Spitzenkandidaten für den Trierer Stadtrat nach. Heute: Wolf Buchmann von den Grünen.

Wolf Buchmann: „Es geht uns zum einen um die Plätze in der Trierer City, auf denen es zu wenig Grün gibt. Und wir meinen den Moselaufstieg, den wir ablehnen, weil dadurch Waldflächen zerstört würden. Und es geht natürlich auch um Brubach, wo wir lieber die Natur erhalten wollen, statt ein Neubaugebiet auszuweisen.“

Buchmann: „Statt am Brubacher Hof sollten wir ein Baugebiet unterm Langenberg zwischen Euren und Zewen ausweisen. Da wäre der Eingriff in die Natur weniger gravierend, und durch die Luxemburger Straße und die künftige Bahn-Westtrasse wäre auch die Verkehrsanbindung besser als am Brubacher Hof.“