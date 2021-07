Wasserski, Minigolf, Waterclimb : Wakepark Triolago spendet Tages-Einnahmen an Flutopfer

Wakepark Triolago spendet Tages-Einnahmen an Flutopfer

Riol Wasserski, Minigolf und Waterclimb für den guten Zweck: Der Wakepark Triolago in Riol spendet die gesamten Einnahmen vom kommenden Freitag an Flutopfer.

Schöne Aktion des Wakeparks Triolago in Riol (Kreis Trier-Saarburg): Die Verantwortlichen um Jerry Fenno werden die gesamten Einnahmen am Freitag, 30. Juli, den Flutopfern in Trier-Land zu Gute kommen lassen.