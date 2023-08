Trier Immer mehr Wald- und Flächenbrände – Feuerwehr im Trierer Land rüstet sich für neue Herausforderungen

INFO

Einstimmig hat der Feuerwehrausschuss dem VG-Rat die Beschaffung einiger Fahrzeuge und Geräte empfohlen. Eine regionale Feuerwehrpremiere wird die Anschaffung eines vielseitig verwendbaren, geländegängigen ATV-Quads zum Nettopreis von etwas über 25.000 Euro sein. Das skurril wirkende Gefährt mit dicken Geländereifen fühlt sich auch in schwierigem Gelände noch wohl. Also dort, wo normale Feuerwehrautos und Rettungswagen passen müssen. Der Quad wird in Hofweiler stationiert und ist gedacht für Erkundungsfahrten bei Wald- und Flächenbränden, für den Materialtransport zu Einsatzstellen in unwegsamem Gelände, Löscharbeiten im Wald und auf Flächen mit absetzbarem 250-Liter-Tank und Pumpe sowie für die Personenbergung aus unwegsamen Gelände. Weitere Empfehlungen an den VG-Rat: Ersatzbeschaffung für das alte Tragkraftspritzenfahrzeug in Olk (rund 130.000 Euro) und die Ausstattung von zwei Facheinheiten „Licht“ mit je einem Stromerzeuger (13,7 Kilovolampere) mit entsprechendem Zubehör zu rund 15.400 Euro Gesamtpreis.