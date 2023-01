Reportage : Widerstand und Abenteuer: Zu Besuch im Baumhaus-Dorf der Waldbesetzer bei Trier-Zewen

Trier Seit mehr als vier Jahrzehnten wird der Moselaufstieg nicht gebaut. Und es deutet auch nichts darauf hin, dass sich an diesem Zustand etwas ändert. Dennoch haben Aktivisten den Wald bei Trier-Zewen besetzt. Was machen sie da? Ein Besuch.

Während Baumaschinen in Lützerath Höfe und Baumhäuser abreißen und sich gigantische Braunkohlebagger langsam durch die Landschaft in Richtung des verlorenen Dorfes fressen, ist es im besetzten Wald bei Trier ganz friedlich. Keine Abrissbagger, kein Geschrei, keine Polizei.

Pulverschnee rieselt auf braunes Buchenlaub, aus der Ferne klingt gedämpft der Autolärm des Moseltals herüber und mischt sich mit dem Bellen der Hunde im Zewener Tierheim. „Besch bleibt“, steht auf einem Plakat, das über dem bemoosten Stamm einer umgestürzten Buche hängt. Dies sei die wahrscheinlich ruhigste Waldbesetzung der Republik, sagt einer der Aktivisten später bei einer Tasse Tee im beheizten ersten Stock des „Towers“. Eines massiven, rund neun Meter hohen Baumhauses, das mit drei Geschossen, Wintergarten und mehreren Balkonen deutlich mehr Haus als Baum ist. Selbst Strom und eine kleine Bibliothek gibt es hier in luftiger Höhe mitten im Wald zwischen Igel und Trier-Zewen. Und Menschen, die sich zum Schlafen in zehn Metern Höhe über wackelnde Seile zu Baumhäusern hangeln. Doch dazu später mehr.

Der seit langem geplante Moselaufstieg würde durch den besetzten Wald führen

Um aus dem Raum Konz dorthin zu kommen, muss man einen 13 Kilometer langen Umweg über Trier auf sich nehmen. Denn der seit den 80er Jahren geplante Moselaufstieg, der Konz mit einer neuen Brücke und Zubringer durch besagten Wald direkt mit der Autobahn nach Luxemburg verbinden würde, der wurde nie gebaut. Zwar steht das Projekt auf Drängen der CDU mit hoher Priorität im Bundesverkehrswegeplan. Doch so richtig gewollt ist es nicht. Weder vom Land, noch von der Stadt, mutmaßlich auch nicht von den grünen Teilen der Bundesregierung und schon gar nicht von den Aktivisten, die bereits seit eineinhalb Jahren in Baumhäusern ausharren, um den Wald zu retten und fürs Klima zu kämpfen. Im Sommer bei 35 Grad. Und jetzt im Winter, wenn es schneit. Warum machen sie das wegen einer Straße, die doch wahrscheinlich nie gebaut wird?

An diesem Tag wirkt der besetzte Wald völlig verlassen. „Haaallo!?“ Keine Reaktion. Ein Schild informiert Besucher am Eingang des Protestcamps darüber, dass man vielleicht weiter hinten mehr Glück hat, jemanden anzutreffen.

Ein Trampelpfad windet sich durch den Wald an Transparenten, einem Plumpsklo, einer Fahrradstation, einem Bollerwagen voller Wasserkanister, pilzbewachsenen Baumruinen, Holzhütten, einer Aluminiumrutsche, roten Sandsteinfelsen und dem „schiefen Turm von Tria“ über Treppen aus Paletten unter Baumhäusern vorbei – wer den Kopf in den Nacken legt, sieht sie in schwindelerregender Höhe zwischen Stämmen an Seilen hängen – bis am Ende des Weges der imposante Tower in Sicht kommt.

Eine mehrstöckige Villa Kunterbunt, zu der das Wort Baumhaus nicht mehr passt

Eine zwischen vier Baumstämmen schwebende, aus Holz zusammengezimmerte mehrstöckige Villa Kunterbunt, die so groß und so massiv ist, dass das Wort Baumhaus nicht mehr passen will. Ein Anblick, bei dem wohl jeder kurz staunend innehalten muss, der mal Kind war und Träume hatte – oder der als Jugendlicher mit dem Herrn der Ringe nach Mittelerde reiste, wo im lieblichen Lothlórien Elben in den Kronen goldener Mallornbäume leichtfüßig über hölzerne Plattformen namens Fletts (elbisch: telain) wandeln...

„Hallo“, ruft plötzlich jemand und das goldene Licht Lothlóriens weicht dem trüben Wintertag bei Trier-Zewen, wo kein Mallornwald steht, sondern ein dunkler Douglasienforst. Ein junger, großgewachsener Mann mit langen, braunen Haaren, der durchaus gut einen Elben aus Tolkiens Düsterwald abgäbe, steht auf dem Balkon und bittet lächelnd herauf.

Aber wie? Keine Strickleitern aus Elbenseil führen ins Baumhaus und hoffentlich auch nicht die gelbe Kinder-Rutsche, die vom ersten Stock auf einem wacklig wirkenden Holzpodest mündet.

Wer als Waldbesetzer im Baumhaus lebt, braucht kein Geld

Ah, da: Über eine stabile Metallleiter klettert man durch ein Loch im Balkon in ersten Stock. Ins Herz des Protest-Dorfes.

Meier, „wie in Mensch Meier“ – so nennt sich der 21-jährige Waldbesetzer, öffnet die Türe und lädt in den einzigen beheizten Raum des Camps ein. Zwei bis fünf Aktivisten in seinem Alter sorgten auch im Winter dafür, dass fast immer jemand vor Ort sei, berichtet Meier, der aus der Nähe von Bitburg stammt und an der Uni Trier für Betriebswirtschaftslehre eingeschrieben ist. Als er davon erzählt, lacht er laut auf. „Wenn ich wirklich mal studiere, dann mache ich was anderes“, sagt der ganz in schwarz gekleidete, schlaksige Mann. Auf seinem Pullover steht in weißen Lettern: „Es gibt kein ruhiges Hinterland! Fight Racism“.

Im Wald, da reden sie über Antikapitalismus, Antifaschismus, Feminismus oder das Klima. Wer nachblättern will, findet in einem Holzregal die passenden Bücher und Flyer. Selbst die weiße Ablage für das Thema „Anarchie“ ist ordentlich beschriftet. Dieser Wald ist für die Aktivisten ein Ort des Widerstands.

Und wovon lebt man, wenn man sich politisch engagiert und nicht wirklich BWL studiert? „Ich komme im Moment mit dem Kindergeld gut rum. Im Wald braucht man ja auch kein Geld.“ Daher sehe er keine Notwendigkeit was zu verdienen. Und obwohl er irgendwann schon beruflich was machen wolle, habe er gerade keine konkreten Pläne.

Strom liefert die Sonne, Essen holen sich die Klimaaktivisten aus dem Container

Lebensmittel suchen sich die Aktivisten in Abfall-Containern von Supermärkten. Im Küchenregal stehen Essens-Kisten mit der Aufschrift „Eat me soon:-)“. Den Strom fürs Wald-Handy oder fürs Laptop produzieren Sonnenpaneelen. Wärme liefert ein schmaler Küchenofen, der neben der mit Wolldecken ausgelegten Couch bollert. Meier legt Holz nach und brüht Tee auf.

Dass man sich in einem Baumhaus befindet, merkt man vor allem daran, dass es durch den knarzenden Korkfußboden ungewöhnlich kalt hineinzieht. Ein Schlitz unter der Küchenanrichte gibt den Blick auf den drei Meter tiefer gelegenen Waldboden frei.

Abenteuer Waldbesetzung: In Lützerath hieß das Polizeizentrum „Isengart“

Klar, die Aktivisten wollen den Wald schützen, den Moselaufstieg verhindern und für mehr Klimaschutz protestieren. Aber mal ehrlich: In so einem Baumhaus zu leben, mit Blick in den Wald, das ist doch nicht nur Kampf fürs Klima. Das ist doch auch Abenteuer und Romantik, ein bisschen Peter Pan, ein bisschen Herr der Ringe – oder nicht?!

Meier lacht und streitet gar nichts ab. In Lützerath, wo er vor der Räumung auch mal war, habe man das Logistikzentrum der Polizei „Isengart“ genannt und die Kohlegruben „Mordor“.

„Selbstverständlich ist das hier ein Abenteuerspielplatz“, sagt er und seine braunen Augen sprühen wenn er davon berichtet, wie man Baumhäuser baut. Er selbst habe mit seinem Opa oft gewerkelt. Für andere sei es aber eine total neue Erfahrung, Holz zu sägen oder einen Nagel zu versenken.

Begutachten lässt sich die Konstruktionsweise im Wintergarten, der zwar überdacht, aber nicht beheizt ist. Neben Balken und Brettern sind Kunststoffseile aus Polypropylen das wichtigste Baumaterial. Mit diesen werden die senkrechten Holzpfosten an den Bäumen befestigt. Vorsichtig. Ohne Nägel oder Schrauben. „Mit Schonhölzchen. Damit man das Kambium nicht abdrückt“, sagt Meier, offenbart so, dass er sich mit den Bäumen, die er schützen will, tatsächlich beschäftigt hat und tätschelt die Borke einer der vier Douglasien, die den Tower tragen. Balken und Bretter, wie sie in der Decke zu sehen sind, werden dann miteinander vernagelt.

Waldbesetzer leben in einer Kommune – „Aber Hippies sind wir nicht“

Im Wintergarten zeigt sich, womit Waldretter ihren Tag noch so verbringen: „Spülen ist wichtig für die Revolution“ hat jemand in pinken Lettern auf die „Spülstraße“ gemalt, die aus drei gelben Eimern besteht: kaltes Wasser mit Spüli, warmes Wasser mit Spüli, kaltes Wasser ohne alles zum Nachspülen.

Gemeinsam kochen, gemeinsam Spülen, gemeinsam überlegen, wie man die Welt verändern könnte – und nebenbei einfach anders leben. Solidarisch. Das ist den Waldbesetzern wichtig – und erinnert schwer an klassische Kommunen. „Aber Hippies sind wir nicht“, betont Meier.

Über Seile zu Baumhäusern klettern gehört für Waldbesetzer dazu

In einer Ecke des Wintergartens hängt „der Kletterscheiß“, wie er die Ansammlung von Gurten und Seilen nennt. Ein Teil davon ist in Privatbesitz. Ein Teil gehört allen. Jeder darf sich bedienen.

In einen der Gurte steigt er wie in eine Hose hinein, um zu demonstrieren, wie man zu dem Baumhäuschen gelangt, das in zehn Metern Höhe über dem Waldboden zwischen zwei Douglasien hängt. Nichts als zwei Seile führen über den Abgrund dorthin. Meier klettert über die Brüstung des Balkons, hakt sich im oberen Seil ein, steigt auf das untere, schiebt sich ein Stück hinaus – und lässt sich hinterrücks fallen. Kopfüber baumelt er am Seil und johlt. Eine gute Übung sei das. Um Vertrauen ins Material zu gewinnen. Vertrauen braucht man wohl auch, um in dem einer Hundehütte ähnelnden Häuschen zu schlafen, auf das der Aktivist sich Schritt für Schritt seitwärts zuschiebt. Das Domizil ist gerade mal so groß, dass zwei aneinandergekuschelte Menschen knapp Platz finden. Meiers Lieblingsplatz. Wenn es winde, dann schaukele das schon ganz schön. Aber jedes der sechs Seile trage 1,5 Tonnen, erklärt er, ehe er sich fröhlich am Stamm vor- und zurückschwingend aus zehn Metern Höhe abseilt und zurück ins Haus kommt.

Deutlich einfacher sind per Leiter die Betten im zweiten Stock

des Towers zu erreichen, wo das Schlafzimmer liegt. Ein Stockbett bietet mindestens vier Menschen bequem Platz. Die Matratzen, Bettdecken und Kissen sind bezogen. An der Decke leuchten die bunten Bälle einer Lichterkette. Wer dann morgens nicht weiß, was er anziehen soll, kann sich einfach bei den Hosen, Shirts und Jacken in einem Schrank bedienen, auf dem „Free Shop“ steht.

Selbst auf der Rückseite des Hauses gibt es so hoch oben einen Balkon. Von dort aus kommt man auch in den dritten Stock: das Matzratzenlager. „Da zu schlafen ist doch auch ein Kindheitstraum“, sagt Meier verschmitzt ehe sein Blick hinausgeht in den Nadelwald, in dessen Schatten Hunderte junge Buchen wachsen.

Aktivisten ärgern sich über deutsche Verkehrspolitik

Wald, der weichen müsste, wenn die Pläne, den Moselaufstieg zu bauen, doch noch Realität würden. Ein Gedanke, der Meier wütend macht. Als Wahnsinn bezeichnet er, was im Autoland Deutschland in Zeiten des Klimawandels mit „der Verkehrslobbypolitik abgeht“. Wald speichere CO 2 . Wenn man ihn rode, um Straßen zu bauen, dann sei das doppelt schlecht. Dann nehme man auch diesen positiven Effekt des Waldes weg.

Aber könnte man nicht auch viel CO 2 sparen, wenn Luxemburg-Pendler nicht erst einen großen Umweg durch Trier nehmen müssten?

„Schwierig“, sagt Meier, der fürchtet, dass Leute, die bisher mit Rad, Bus oder Bahn unterwegs waren, dann aufs Auto umsteigen könnten. Der Eifeler und seine Mitstreiter fordern eine Verkehrswende. Einen öffentlichen Nahverkehr, der „so krass und so gut ist“, dass Leute freiwillig auf Bus und Bahn umsteigen.

Waldbesetzer wollen nicht nur den Moselaufstieg verhindern

Aber warum fordern sie das ausgerechnet hier, im Wald zwischen Igel und Zewen, wo der Moselaufstieg schon seit vier Jahrzehnten nicht gebaut wird? Noch überprüft das Bundesverkehrsministerium seinen Bedarfsplan. Erst 2024 wird das Ergebnis feststehen. Und selbst, wenn der Moselaufstieg dann weiter zu den wichtigsten Projekten zählt, würde es lange, lange dauern, ehe die Bagger rollen. Warum also besetzen die Aktivisten nun schon anderthalb Jahre den Wald? „Es würde mich auch sehr freuen, wenn wir Wissings Unterschrift hätten, die besagt: Wir bauen nicht. Dann würden wir hier alles räumen“, sagt Meier. Bei anderen Straßenbauprojekten habe man jedoch gesehen, dass plötzlich alles sehr schnell gehen könne. „Und dann sind wir schon hier vor Ort.“

Der Aktivist hofft, damit das Zünglein an der Waage sein zu können, das die Politik zur Umkehr bewegt. Zumal: „Ein Polizeieinsatz wäre hier schwierig. Die Kosten wären immens hoch“, sagt Meier mit Blick in den Wald, der über die schmalen Wege mit schwerem Gerät nur mühsam zu erreichen wäre und zudem noch an einem steilen Hang liegt.

So schnell werden die Aktivisten ihre Baumhäuser also nicht räumen. Zumal es ihnen nicht nur um diesen Wald geht, sondern um eine Mobilitätswende, bei der jedes Stück Wald geschützt wird. „Wir sind das Unkraut, das immer wieder kommt und überall aus dem Boden sprießt! Ihr könnt zwar einen Wald räumen, aber keine ganze Bewegung!“, heißt es auf der Webseite von „Besch bleibt“.

