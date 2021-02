Bildung : Waldorfschule Trier bietet virtuellen Tag der offenen Tür

Trier Für die Schulen heißt es schon seit Monaten „Improvisieren“. Dies gilt auch für die Freie Waldorfschule Trier und den jährlichen Tag der offenen Tür.

Einen Eindruck bieten kleine Videos und Fotoaufnahmen, die das Schulhaus mit der Waldorf-Architektur, die Klassenräume und das weitläufige, naturnahe Außengelände zeigen. Eltern und Schüler können so das Flair und die Atmosphäre bequem zu Hause auf sich wirken lassen. Ergänzt wird der „Rundgang“ durch Impulsvorträge und Online-Foren zu verschiedenen Themen. Hier können Eltern und Schüler die Schule und die Pädagogik kennenlernen und sich an die jeweiligen Lehrer mit ihren individuellen Fragen wenden.

Auch über die neue, sogenannte Brückenklasse, können sich Eltern informieren. Die Freie Waldorfschule Trier vergibt derzeit die Plätze für die kommende 1. Klasse des neuen Schuljahres 21/22 und wird erstmalig auch eine Übergangsklasse anbieten. Dieses erweiterte pädagogische Angebot bietet schulpflichtigen Kindern, die für die volle Schulreife noch etwas Zeit benötigen, einen guten Übergang vom Kindergarten in die Schule. In einer in die Schulgemeinschaft eingebundenen Brückenklasse haben die Kinder die Möglichkeit, in einem geschützten, alters­homogenen Umfeld bereits erworbene Erfahrungen und Fähigkeiten zu vertiefen, Sicherheit zu gewinnen und ihr Selbstvertrauen zu stärken. Für das kommende Schuljahr 2021/2022 gibt es noch freie Plätze in der Brückenklasse. Eine Ganztagesbetreuung ist möglich.