Waldorfschule Trier : Ein großes Fest zum Jahrhundert-Jubiläum

Zur Waldorfpädagogik gehört auch die Eurythmie, bei der Texte oder Musik in bestimmte Bewegungen umgesetzt werden. Foto: Waldorfschule Trier

Trier Vor 100 Jahren wurde die erste Waldorfschule in Deutschland gegründet. Auch in Trier gibt es eine – die in der Europahalle das Jubiläum groß feierte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red

Bis zur letzten Minute dauerten die Vorbereitungen, dann öffneten sich die Türen für das Publikum. Fast 1000 Schüler, Schülerinnen, Eltern, Gäste und Mitarbeiter der Freien Waldorfschule Trier feierten in der Trierer Europahalle das 100-jährige Bestehen der Waldorfpädagogik. Nach der 1919 durch Rudolf Steiner gegründeten ersten Waldorfschule in Stuttgart hat sich das pädagogische Konzept weltweit verbreitet: 1500 Waldorfschulen gibt es heute rund um den Globus.

Sarah Krüger vom Schulvorstand begrüßte Vertreter des Bundestages, des Stadtrates und der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) und alle anderen Gäste. Triers Bürgermeisterin Elvira Garbes sagte in ihrem Grußwort, dass die Waldorfschule Trier auf fast 40 Jahre erfolgreiche Arbeit zurückblickt und ein wichtiger Bestandteil der Trierer Schullandschaft sei. Über tausend Schüler und Schülerinnen haben islang dort ihr Abitur oder ihren Haupt- und Realschulabschluss gemacht. Kennzeichen der Waldorfpädagogik ist der individuelle Blick auf das einzelne Kind. Garbes dankt allen Beteiligten für ihr Engagement und wünscht weiter viel Erfolg nach dem Motto: „Lernen mit Kopf, Herz und Hand.“

Info Die Waldorfschule feiert Geburtstag Im internationalen Jubiläumsjahr der Waldorfpädagogik gibt es auch in Trier noch weitere Termine:

Die Ausstellung des Kunstforums in der Tufa ist noch bis Montag, 18. November, zu sehen. Am Donnerstag, 7. November, findet die Podiumsdiskussion „Was muss Schule heute leisten?“ in den Viehmarktthermen statt. Und am Samstag, 30. November, lädt die Trierer Waldorfschule auf dem Wolfsberg ein zum Weihnachtsbasar.

Nach der musikalischen Eröffnung durch Susanne Bläsius und das Orchester der 4. bis 6. Klasse mit der Eurovisionsmelodie trug die 12. Klasse exemplarisch den sogenannten Morgenspruch vor, der von den Lehrkräften in verschiedenen Sprachen wiederholt wurde. Es folgte ein Reigen aus Reimen, Liedern, Geschichten und Rezitationen in deutscher, englischer und französischer Sprache quer durch alle Klassen, die einen Eindruck von den Unterrichtsthemen vermittelten. Als besonderes Merkmal der Waldorfpädagogik gilt die Eurythmie: Gedichte und Musikstücke werden dabei in Körpersprache umgesetzt. So soll das eigene Raum- und Körpergefühl geschult und das gegenseitigen Erleben gestärkt werden. Mal stand bei der Feier eine ganze Klasse auf der Bühne, mal kleinere oder klassenübergreifende Gruppen, um der Schulgemeinschaft und den Gästen das Gelernte zu präsentieren. Vor der Pause legte die 8. Klasse schließlich noch einen flotten Rock ’n’ Roll aufs Parkett. Viele Gespräche ergaben sich in der Pause im Foyer und am Infostand der Waldorfschule. Auch eine Auswahl von Arbeiten aus dem handwerklich-künstlerischen Unterricht war zu sehen.