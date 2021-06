Bildung : Die Waldorfschule Trier trotzt der Pandemie

Trier Luftreinigungsfilter für die Klassenzimmer, digitale Berufs- und Studienorientierung für die Oberstufe: Die Waldorfschule unternimmt vieles für sicheren Unterricht und Information der Schüler.

Um die Gefahr einer Coronavirus-Übertragung an der Waldorfschule Trier zu minimieren, wurden die Klassen- und Kindergartenräume in den vergangenen Wochen mit 50 mobilen geräuscharmen Luftreinigungsgeräten ausgestattet. Die in Deutschland gefertigten Reiniger ergänzen und erweitern die aktuellen Schutzmaßnahmen wie regelmäßiges Lüften. Die Filter reinigen die Luft, wobei sie Viren, Bakterien, Milben und Pilzsporen abtöten und die Aerosolkonzentration im Raum reduzieren.