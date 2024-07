Nachfolger gesucht Wieder schließt ein Geschäft im Ruwertal: Darum hört der „Macher“ auf

Waldrach · Nach 40 Jahren schließt Hermann-Josef Franzen sein Geschäft „Franzen Service Post“ in Waldrach. Was die Gründe dafür sind und warum er in seinem vorherigen Job schon Stars wie Bonnie Tyler begleitete.

08.07.2024 , 11:32 Uhr

Am 31. August schließen Hermann-Josef und Ingrid Franzen ihr Geschäft – Papeterie, Postfiliale und Fernsehwerkstatt – in Waldrach. Sie suchen dringend einen Nachfolger. Foto: Katja Bernardy

Von Katja Bernardy