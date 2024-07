Historische Sportstätte Visionen und schleichender Verfall: Was passiert mit dem Trierer Waldstadion?

Die Hoffnung war da. Indem der Post-Sportverein Trier e.V. (PST) als Mieter des Waldstadions vom Institut für Sportstättenentwicklung eine Bedarfsanalyse vornehmen ließ und an der Hochschule Trier sowie der Frankfurt University of Applied Science einen studentischen Ideen-Wettbewerb zur Zukunft des Areals initiierte, wollte Triers größer Verein (mehr als 3000 Mitglieder) eine Diskussion in Gang setzen. Was tun, um den Verfall der traditionsreichen Sportstätte zu verhindern?