Nachruf auf Dr. Walter Rass : Abschied von einer großen Unternehmerpersönlichkeit

Trier/Horath Walter Rass im Alter von 94 Jahren gestorben.

Hinter ihm liegt ein überaus erfülltes Leben, in dem er gemeinsam mit seinem Bruder Alfred (1925-2007) zu prägenden Unternehmerpersönlichkeiten der Region avancierten. Die Rass-Brüder, geboren in Bitburg und aufgewachsen in der Trierer Paulinstraße, brachten vor 50 Jahren die Stahlproduktion an die Mosel. Das 1971 gegründete Moselstahlwerk war das Herzstück der Firmengruppe Rass. Dazu gehörten auch das Hochwald-Drahtwerk in Horath, das vornehmlich Betonstahlmatten herstellte und über Jahre die größte Produktionsstätte dieser Art in Deutschland war, sowie die Spedition Rass und das Stahlhandelsunternehmen Philipp Rass. Zeitweise beschäftigte die Firmengruppe mehr als 1000 Mitarbeiter. Deren Wohl lag Walter Rass, der in Innsbruck Volkswirtschaftslehre studiert und dort promoviert hatte, immer am Herzen.