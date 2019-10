Musik : Wandelkonzert der Karl-Berg-Musikschule in Trier

Trier Der Verein der Freunde und Förderer der Karl-Berg-Musikschule der Stadt Trier lädt am Mittwoch, 16. Oktober, zu einem Wandelkonzert ein.

Schüler der städtischen Musikschule musizieren in der Fleischstraße in den Räumen der Buchhandlung Stephanus, des Musikhauses Reisser und der Vitas-Clinic. Treffpunkt ist um 18.45 Uhr am Georgsbrunnen auf dem Kornmarkt, wo die Zuhörerschaft in drei Gruppen aufgeteilt wird. Sie wandelt im Laufe des Abends zu allen drei Veranstaltungsorten, an denen sie jeweils unterschiedliche Musikrichtungen erlebt, dargebracht von jungen Nachwuchsmusikern: einer Jazz-Combo, einer klassischen Gitarristin und einer Gesangsklasse mit Klavierbegleitung.