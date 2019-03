Ausstellung in Trier und Hermeskeil

Die Palette der Aufgaben der Vereinten Nationen umfasst unter anderem die Beilegung bzw. Lösung von Konflikten, humanitäre Einsätze in Krisengebieten, den Schutz von Menschenrechten und den Schutz von Kulturgütern. red

Die Wanderausstellung über die Vereinten Nationen mit dem Titel „#DieUNundWIR“ wird ab heute, 27. März, bis Mittwoch, 3. April, in Hermeskeil in der Bibliothek der Integrierten Gesamtschule (IGS) Hermeskeil, von 8 bis 16 Uhr, und von Freitag, 5. April, bis Dienstag, 16. April, von 8.30 Uhr bis 16.30 Uhr, in der Kundenhalle der Sparkasse Trier Theodor-Heuss-Allee 1, gezeigt.

Der Eintritt ist frei. Alle Besucher, die die Ausstellung in der IGS besuchen möchten, werden um kurze telefonische Anmeldung unter 06503/92770 oder persönliche Anmeldung im Schulsekretariat gebeten. Für die Ausstellung in der Sparkasse Trier ist keine Anmeldung nötig. Zu der Ausstellung über die Vereinten Nationen lädt der Bundestagsabgeordnete Andreas Steier (CDU) ein.