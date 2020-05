Verkehr : Wanderbaustelle in der Ehranger Straße in Trier

Trier Nach Abschluss der Leitungsarbeiten in der Ehranger Straße in Trier stellen die Stadtwerke Trier (SWT) am Donnerstag, 21. Mai, und falls nötig noch am Freitag 22. Mai, die Straßenoberfläche an der Einmündung Wallenbachstraße wieder her.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken