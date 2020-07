Verkehr : Wanderbaustelle in der Zurmaiener Straße in Trier

Wanderbaustelle in der Zurmaiener Straße in Trier

Trier Die Erde im grünen Mittelstreifen und in den Seitenstreifen der Zurmaiener Straße wird in den kommenden Wochen ausgetauscht. Deshalb kommt es ab Montag, 27. Juli, abschnittsweise zur Sperrung jeweils einer Fahrspur stadtein- oder stadtauswärts.

Der Verkehr wird somit einspurig am jeweiligen Baufeld vorbeigeleitet. Da es sich um eine Wanderbaustelle handelt, können die Arbeitszeiten in der Regel so gelegt werden, dass der Verkehr während der Stoßzeiten ungehindert fließen kann. Der Austausch der Böden ist bei günstiger Witterung voraussichtlich Ende August abgeschlossen.