später lesen Wandern Wandern auf dem Römerpfad Teilen

Twittern

Teilen



Der Heimatverein Butzweiler lädt am Sonntag,5. Mai, zur Wanderung auf dem Römerpfad ein: Treffpunkt ist um 10.30 Uhr auf dem Klaus-Pauli-Platz in Butzweiler. Unterwegs wird eine Stärkung angeboten, und zum Abschluss wird am Brunnen gefeiert. red