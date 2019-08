Wanderung : Wandern auf den Traumschleifen in Schillingen

Schillingen Das Hochwald-Ferienland bietet wieder geführte Wanderungen auf seinen Traumschleifen an. Am Sonntag, 18. August, findet die Wanderung auf dem „Schillinger Panoramaweg“ statt. Ortsbürgermeister Markus Franzen wird die Wandergruppe über die knapp 16 km lange Traumschleife durch die eindrucksvolle Landschaft des Hochwaldes führen.

Treffpunkt ist um 14 Uhr am Parkplatz an der Freizeitanlage in Schillingen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Informationen bei der Tourist-Information in Kell am See, Telefon 06589/1044.