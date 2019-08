Wanderung : Wandern mit Weinverkostung in Ockfen

Ockfen Die Tour der Weinwanderung am Samstag, 17. August, in Ockfen steht unter dem Motto „Groß und Klein“. Der Slogan ist abgestimmt auf die Weinerzeuger. Die Strecke führt überwiegend auf gut befestigten Wegen etwa neun Kilometer durch die Weinlagen mit einer Weinverkostung am Naturdenkmal „Bockstein“ sowie einem Winzer-Picknick mit regionalen Produkten.

