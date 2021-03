Freizeit : Die Schweicher wollen einen Seitensprung

Schweich Die Wanderwege sind voll. Hoch im Kurs stehen besonders Rundwege, die offiziell zertifiziert sind. Solch ein Weg soll durch den Meulenwald führen.

„Dass es einen solchen Seitensprung in Schweich noch nicht gibt, dürfte weniger daran liegen, dass keine attraktiven Wege bestünden, sondern vielmehr daran, dass das Thema bisher noch nicht angegangen wurde“, sagte Fraktionsvorsitzener Jonas Klar in der jüngsten Stadtratssitzung. Mitglieder des Eifelvereins hätten das Thema an die Fraktion herangetragen und schon einen Streckenvorschlag gemacht. Start und Ziel sei der untere Parkplatz am Heilbrunnen. Von dort aus soll es entlang des Haardthofs zum Forsthaus Trier-Quint gehen. Im Anschluss könnte der Weg oberhalb des Kaiserhammerweihers mit Blick auf das Gewässer und entlang einer Felsformation am Burgberg verlaufen. Höhepunkt wäre laut Klar der neu geplante Aussichtspunkt oberhalb des Heilbrunnens. Von dort aus würde der Weg an der Kapelle unweit des Heilbrunnens zurück zum Startpunkt am Parkplatz gehen.