Wandern Nat‘Our Route 1 – Dreiländereck Pflanzen, Tiere und Felsen

Die Wanderroute Nat’Our Route 1 im NaturWanderPark delux verläuft im Herzen Europas, zwischen dem Dreiländereck in Ouren (Belgien) und Dasburg. In diesem Abschnitt hat sich die Our etwa 150 Meter tief in das devonische Grundgebirge eingegraben. An manchen Stellen tritt der Fels unmittelbar an die Our heran wie an der Königslay, eine Felsgruppe aus Grauwacke, die dem Wanderer aus 25 Meter Höhe einen wunderbaren Blick ins Ourtal gewährt.