Private Bauarbeiten Wann darf eine Straße gesperrt werden und was kostet das in Trier?

Trier · Gefühlt jahrelang waren die Sachsenstraße im Trierer Gartenfeld oder die Krausstraße in Trier-Süd gesperrt, weil dort Kräne aufgestellt worden waren. Im Regelfall dauert es nicht immer so lang, dass öffentliche Straßen wegen privater Bauprojekte dicht sind. Laut Stadtverwaltung müssen Bauherren mehr als nur eine Regel beachten – und auch an die Nachbarn denken.

08.03.2023, 12:54 Uhr

An der Trierer Arnulfstraße wird ein neues Haus gebaut. Weil auf der Baustelle zu wenig Platz ist, wird die Straße für die kommenden Wochen gesperrt. Foto: TV/Harald Jansen

Von Harald Jansen Redaktion Trier

Die öffentlichen Straßen gehören allen. Manchmal kommt es jedoch vor, dass Firmen oder Privatleute ein Stück Straße für sich beanspruchen, sodass Fußgänger, Radfahrer oder Autofahrer die öffentliche Straße nicht nutzen können. Das ist derzeit unter anderem in der Heiligkreuzer Arnulfstraße so, wo bis voraussichtlich 30. Juni die Straße gegenüber der Pfarrkirche gesperrt ist. Ein Kran soll dort Material zu einer Hausbaustelle transportieren.