Strenge Regeln für die Innenstadt Mit dem Taxi zum Arzt in der Trierer Fußgängerzone – gar nicht so einfach

Trier · Wann dürfen Taxis in die Fußgängerzone fahren? Bei Arztterminen kann das kompliziert werden. Davon berichtet eine Leserin. Was derzeit erlaubt ist und was sich ab März verändert.

18.01.2024 , 09:33 Uhr

Mit dem Taxi zu einer Arztpraxis in der Trierer Fußgängerzone zu kommen, gestaltet sich komplizierter als gedacht. (Symbolbild.) Foto: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild/Monika Skolimowska

Von Cedric Huwig

Das Befahren der Fußgängerzone ist für Lieferfahrzeuge und Taxis zeitlich beschränkt. Wer gegen die Regeln verstößt, muss gegebenenfalls mit Strafzetteln rechnen. Zu welch schwierigen Situationen das führen kann, hat Leonore Hardes am eigenen Leib erfahren.